La Fundación Ricky Rubio lanza un proyecto para fomentar el deporte en niños

La Fundación Ricky Rubio, el Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona) y Agbar han presentado esta tarde en el Pabellón Municipal de Deportes del municipio una iniciativa para favorecer el acceso a actividades y formación deportiva a niños en situación de vulnerabilidad.



El acto, que también se ha celebrado de manera telemática, ha contado con la participación del jugador de baloncesto Ricky Rubio, que ha reivindicado el proyecto Community Team como un método para enseñar valores como la motivación, el esfuerzo y el trabajo en equipo.



"Hay necesidades en todas partes, además ahora con la pandemia se han acentuado y tenemos que ser más solidarios, yo he sido afortunado de tener éxito en mi carrera pero no sería nada sin ser del pueblo de donde soy y por las personas que me han ayudado, qué menos que devolver este favor", ha remarcado Rubio.



El Ayuntamiento de El Masnou y la compañía Agbar han dado apoyo y facilitado el Centro Abierto Masnou a la Fundación Ricky Rubio para llevar a cabo los entrenamientos de Community Team, que serán realizados por el entrenador y responsable pedagógico Vidal Sabater.



El proyecto tiene como objetivo contribuir a la inclusión y socialización de los jóvenes, trabajar en materia de valores deportivos, culturales y educativos y en gestión de emociones.



"La motivación, el esfuerzo, la constancia y los valores que enseñamos en Community Team sirven tanto en entrenos vuestros como nuestros", ha explicado Rubio a los niños que participan en el programa.



En esta línea, Rubio ha asegurado que "el deporte es necesario tanto para niños como adultos porque lo hemos visto con el confinamiento, que estás bien, a gusto contigo mismo y te enseña unos valores".



La iniciativa de la Fundación Ricky Rubio hace el salto a El Masnou tras probar su validez en el barrio del Raval de Barcelona con más de 250 niños y jóvenes que han trabajado con la entidad aspectos como la convivencia y la no discriminación.



"Community Team es una de las tres patas de la fundación, empezó en Ciutat Vella, en la Font de la Pólvora de Girona y ahora en El Masnou, que hace ilusión porque es donde Ricky empezó a jugar a baloncesto", ha destacado el padre del jugador, Esteve Rubio.



Por su parte, el alcalde de El Masnou, Jaume Oliveras, ha subrayado que la puesta en marcha de Community Team "es un hecho excepcional y una gran noticia" por la implicación de Ricky Rubio en el municipio.



"Es el mejor embajador de El Masnou en el mundo por la implicación que tiene con el municipio y por no perder sus raíces, es una oportunidad de poder estar orgullosos de un masnouense como Ricky", ha añadido.



Oliveras también ha aprovechado su intervención para anunciar la ampliación de las instalaciones del Pabellón Municipal de Deportes y la construcción de una pista deportiva al aire libre.



"Tenemos dos pabellones, pero se nos han quedado pequeños porque como demuestra hoy esta actividad, el deporte es importante para el presente y el futuro del municipio", ha concluido el alcalde. EFE