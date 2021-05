Jasikevicius: Hay que jugar más duro, más disciplinados y con ideas claras

Baloncesto Internacional

El técnico lituano Saras Jasikevicius, entrenador del Barça de baloncesto, considera que su equipo tiene que jugar "más duro" con "más disciplina" y tener "las ideas claras" ante el decisivo partido de este miércoles ante el Zenit ruso.



El ganador de ese partido se clasificará para la Final Four de Colonia. Hasta ahora cada equipo ha ganado dos partidos, el Barça el segundo y el tercero; el Zenit, el primero y el cuarto.



"Es el quinto partido, ha llegado la hora de dejarlo todo en la pista. Hemos aprendido sobre lo que no hemos hecho bien. Los jugadores son conscientes de que tenemos que jugar más duro, más disciplinados, con las ideas más claras y eso no lo estamos haciendo", dijo Jasikevicius en declaraciones distribuidas por el club azulgrana.



El lituano recordó que su equipo ha estado trabajado durante ocho meses para poder jugar este partido en su pista. "Intentaremos hacer un buen baloncesto, creo que en esta serie no hemos jugado un partido completo muy bueno y es lo que intentaremos hacer, a ver si lo conseguimos", insistió.



Jasikevicius comentó que después de cuatro partidos, sus jugadores ya tienen un idea de cómo superar la agresiva defensa del equipo de Xavi Pascual, donde arriesga y donde no.



"Sobre todo hay que luchar por cada balón, por cada centímetro y esto es lo que estamos hablando. Si otro equipo te coge 14 rebotes más que tú, creo que no hemos luchado al máximo. Estamos teniendo un porcentaje de dos muy bajo. Hay que ser duros y no esperar que te piten faltas, porque en los play offs no se pitan faltas", argumentó.



El alero húngaro Adam Hanga aseguró que los barcelonistas saben lo que tienen que hacer para ganar el partido. "En el cuarto, nos dominaron. Tenemos que jugar mucho más físicos, respetar los detalles que nos pide el coach y dejarnos todo en la pista, porque estamos a tres victorias de un titulo de Euroliga, que es muy importante", afirmó.



Comentó que el Zenit es un equipo que "defiende muy bien", pero considera que el problema del Barça no está en el ataque, sino en su defensa.



"Si defendemos mejor, podemos correr un poco más. Hasta ahora todos los partidos se han decidido por los rebotes. Si tenemos el rebote podemos correr más y conseguir más canastas fáciles, que en un partido así es vital y puede cambiar todo", añadió. EFE