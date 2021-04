Westbrook logra su vigésimo quinto triple-doble y ganan los Wizards

Baloncesto Internacional

Domingo 18| 9:41 am





El base Russell Westbrook volvió a impresionar con su baloncesto completo al conseguir el vigésimo quinto triple-doble de la temporada y guiar a los Washington Wizards al triunfo cómodo de 121-100 frente a los Detroit Pistons.



Westbrook, aunque tuvo problemas con las personales y no estuvo acertado en los tiros de campo, falló 10 de 17, culminó el partido con 15 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias en la cuarta victoria consecutiva de Washington (23-33), que continúa su lucha por hacer los playoffs en la Conferencia Este.



El nuevo triple-doble de Westbrook lo coloca a solo 10 de alcanzar la marca de todos los tiempos del legendario Oscar Robertson (181), que podría superar esta misma temporada si sigue al mismo ritmo de los últimos partidos, con siete en ocho encuentros.



Junto a Westbrook, el escolta Bradley Beal también aportó 37 puntos que lo dejaron como el líder encestador de los Wizards (23-33), que están jugando su mejor baloncesto de la temporada.



El base Ish Smith anotó 16 puntos y el pívot estadounidense cubano Robin Lopez logró otros 15 tantos con cinco rebotes y tres asistencias como reservas de los Wizards.



También salió del banquillo el base brasileño Raúl Neto, que jugó 23 minutos y aportó cinco puntos después de anotar 2 de 8 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos.



Netto tuvo presencia dentro de la pintura al capturar cuatro rebotes, dio una asistencia, recuperó dos balones, perdió uno y cometió una falta personal.



Los Wizards nunca se quedaron atrás en el marcador y tomaron la delantera definitivamente al comienzo del segundo cuarto y sentenciaron el partido en la segunda mitad sin dejar que los Pistons pudiesen reaccionar.



Washington perdió dos titulares durante el partido tras la retirada del centro ucraniano Alex Len con dolor en el tobillo derecho tras anotar ocho puntos en siete minutos, y en el tercer cuarto fue el ala-pívot ucraniano Rui Hachimura el que abandonó con dolor en la pierna izquierda.



Los Pistons (17-40), que no pudieron ganar partidos consecutivos, tuvieron la ayuda del pívot novato Isaiah Stewart, que salió de reserva y consiguió un doble-doble de 19 puntos, 12 rebotes y puso dos tapones



Mientras que el también reserva, el escolta Frank Jackson, llegó a los 19 puntos y el titular Josh Jackson anotó 17 tantos, incluidos dos triples, que no evitaron la derrota de los Pistons, el equipo con la peor marca de la Conferencia Este.EFE