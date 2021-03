El CSKA Moscú vuelve a apartar a su estrella, Mike James

Baloncesto Internacional

El CSKA Moscú volvió a apartar este lunes al base estadounidense Mike James por decisión del técnico del equipo, Dimitris Itoudis, según informó el club en un comunicado.



"Mike James no participará en los próximos partidos del CSKA. La decisión fue tomada por el entrenador del equipo, Dimitris Itoudis", señaló.



La nota oficial no precisa el motivo de la decisión, que se produce después del escándalo protagonizado a finales de enero pasado por el jugador después de la derrota del CSKA el 22 de ese mes ante el Fenerbahce.



Entonces, el máximo anotador de la Euroliga, con 19,3 puntos de media, también fue apartado y no volvió a las canchas hasta que pidió perdón públicamente.



James relacionó entonces su comportamiento con la muerte a principios de enero de su abuelo, que fue la persona que le crió de niño, y la imposibilidad de viajar a su entierro debido a la pandemia.



El estadounidense, de 30 años, e Itoudis han tenido una tensa relación durante los últimos meses, lo que ha llevado a intervenir al presidente del club, Andréi Batutin.



James también tuvo sus más y sus menos en 2019 con el italiano Ettore Messica, técnico del Olimpia Milán, quien pidió su salida a su llegada al club.



Ahora, la exclusión de James se produce en víspera del crucial partido entre el CSKA, segundo clasificado en la Euroliga con 20 victorias, y el Zenit, que es octavo, el puesto que otorga la última plaza para entrar en los 'playoff'.



El CSKA, que está empatado con el Efes, tiene muy difícil alcanzar al líder, el Barça, que suma 23 victorias, y no tiene aún asegurado un puesto entre los cuatro primeros ni el factor cancha.



Mientras, el Zenit, que tiene 17 victorias y un partido menos, está empatado con el Valencia y el Td Systems Baskonia, y a una victoria del séptimo, el Real Madrid (18).



En la liga VTB, el CSKA es segundo clasificado por detrás del Zenit de Xavi Pascual. EFE