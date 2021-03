La sombra de la covid-19 saca a Embiid y Simmons del Partido de las Estrellas

Baloncesto Internacional

Joel Embiid y Ben Simmons, de los Sixers de Filadelfia han sido descartados para el Partido de las Estrellas, que se jugará más tarde en Atlanta, debido a que tuvieron contacto con un barbero que dio positivo de coronavirus, anunció este domingo la NBA.



El barbero, cuyso servicios son a menudo requeridos por ambos jugadores, reside en el área de Filadelfia y fue diagnosticado con coronavirus después de someterse a pruebas adicionales el domingo, afirmaron medios periodísticos locales.



Embiid está en el Equipo de Kevin Durant, mientras que Simmons está en el Equipo de LeBron James.



Aunque no se anunciaron planes para reemplazar a Embiid y Simmons en la lista del Partido de las Estrellas, se conjetura que el referente de los Pelicans de Nueva Orleans, Zion Williamson, tomará el lugar de Embiid.



Simmons y Embiid viajaron a Atlanta el sábado por la noche en aviones privados y cumplen un aislamiento preventivo.



Paul George, quien iba a jugar con Simmons en el Equipo LeBron, dijo que no está a favor de la celebración del Partido de las Estrellas.



"Hay situaciones como las que estamos enfrentando hoy, es un momento desafortunado en el mundo en el que nuestra salud y seguridad deberían estar al frente del timón", dijo a periodistas la estrella de los Clippers de Los Ángeles.



"Personalmente no estoy de acuerdo con el juego", enfatizó.



El mismo LeBron James describió el sábado el partido como "una bofetada en la cara" y horas después el comisionado Adam Silver pidió mesura y prudencia al jugador.



"Respeto su punto de vista, pero pueden ser problemas que se pueden resolver en la familia", puntualizó Silver. EFE