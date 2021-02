Ivanovic: El Real Madrid es más imprevisible sin Campazzo

Baloncesto Internacional

Jueves 4| 10:49 am





El técnico del TD Systems Baskonia, Dusko Ivanovic, consideró este jueves que el Real Madrid, su próximo rival en la Euroliga de baloncesto, “es más imprevisible sin (Facundo) Campazzo” porque ahora “muchos jugadores toman más responsabilidad”.



El montenegrino explicó antes de medirse al equipo blanco en la vigésima cuarta jornada de la Euroliga, que es un plantel “ordenado y disciplinado” que ahora juega más como un colectivo.



Los vitorianos no pueden fallar mucho más si quieren estar en la siguiente fase, aunque no dependen de ellos mismos para entrar en los “playoffs” y cuentan con varios equipos por delante para alcanzar, al menos, la octava plaza.



El Baskonia se desplazará a Madrid con la plantilla al completo para intentar ganar en el Palacio de los Deportes (WiZink Center) donde no ganan en la competición continental desde la temporada 2016-17, al imponerse por un ajustado 87-91.



Los de Pablo Laso han cogido velocidad de crucero tras la salida del argentino Facundo Campazzo y ya son cuartos en la clasificación europea, aunque todavía no han conseguido mantener la regularidad tras tres derrotas en los seis últimos duelos, como las obtenidas en su propio feudo ante Armani Milán y Estrella Roja.



Tras suplir con Alex Tyus la baja de larga duración de Anthony Randolph, el argentino Nicolás Laprovittola resultó positivo en coronavirus y se lesionó Jaycee Carroll, lo que cambió el paso de un equipo que a pesar de todo cuenta con una plantilla larga en la que han vuelto a destacar recientemente veteranos de la talla de Sergio Llull, Rudy Fernández o el exbaskonista Fabien Causeur.



Por su parte, el Baskonia llega con un golpe de moral muy positivo que ha reafirmado su trabajo recientemente tras superar al Zalgiris Kaunas y Casademont Zaragoza, después de una mala racha que le ha dejado en un puesto comprometido en la Euroliga de cara a la siguiente fase. EFE