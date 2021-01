Ausencia de Mike James en Berlín dispara los rumores sobre su salida del CSKA

Baloncesto Internacional

Miércoles 27| 1:48 pm





La ausencia del máximo anotador de la Euroliga, Mike James, en el partido que su equipo, el CSKA Moscú, disputará este miércoles ante el Alba Berlín ha disparado los rumores sobre la inminente salida del base estadounidense del conjunto ruso.



El CSKA, que ha cedido el liderato de la Euroliga al Barcelona tras sufrir tres derrotas en cuatro partidos este año, confirmó este miércoles que James no viajó con el resto del equipo a la capital alemana.



Eso ha llevado a la prensa rusa a dar por hecha la ruptura del contrato por tres temporadas que vincula a James con el club del Ejército ruso.



Según informa el diario "Sport Express", James y el técnico griego del CSKA, Dimitris Itoudis, tuvieron varios altercados y discusiones acaloradas en los últimos meses, algo que reconoció el propio presidente del club, Andréi Batutin.



Aunque James también protagonizó hace días una pelea en un entrenamiento con el georgiano Tornike Shenguelia, según la prensa, la gota que colmó el vaso de la paciencia fue la negativa del club a dejar libre al jugador para viajar al entierro de su abuelo, recientemente fallecido en EEUU.



Aunque el CSKA se escudó en que la pandemia de la COVID-19 no aconseja realizar vuelos intercontinentales, esto desató la ira del jugador y abrió un nuevo frente de conflicto con el club.



Batutin reconoció en su momento que la mala fama precedía a James, que ya fue cortado por ese motivo por Ettore Messina en el Milan, pero tras un año sin problemas el club ruso decidió ofrecerle un contrato por tres temporadas.



Al parecer, James, que tiene 30 años, ya dejó claras sus intenciones de salir del club al dejar de seguir a sus compañeros en las redes sociales.



En el reciente conflicto del base francés Thomas Heurtel con el Barcelona, James también se puso públicamente del lado del jugador.



El problema radica en que, en caso de rescisión del contrato, el CSKA ya no podrá encontrar sustituto para un jugador como James, que promedia casi 20 puntos por partido en la máxima competición continental.



El mercado de fichajes ya cerró y, después de reducir su presupuesto en un 25 %, el CSKA no se puede permitir tirar la casa por la ventana con un fichaje procedente de la NBA.



El resto de equipos que aspiran a la victoria en la Euroliga, como el Barcelona y el Real Madrid, siguen atentamente el culebrón, ya que la baja de James reduciría en gran medida las opciones del CSKA.



Tampoco lo pierde de vista el líder de la liga VTB, el Zenit de Xavi Pascual, que intenta acabar con la hegemonía del todopoderoso CSKA Moscú. EFE