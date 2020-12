La FIBA confía en que los mejores jugadores NBA estén en los Juegos Olímpicos

Baloncesto Internacional

Miércoles 16| 12:49 pm





El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, confía en que los mejores jugadores de la NBA estén en los Juegos Olímpicos y en que el 85 % de los seleccionados de la NBA estén preparados para disputar el torneo preolímpico previo a Tokio 2020.



Zagklis, en una reunión virtual en la que participó Efe, aseguró que la presencia de los jugadores de la NBA en los Juegos Olímpicos es un tema que ya se ha hablado con las diferentes autoridades competentes desde el final de la burbuja de Orlando.



"Hemos tenido muchas conversaciones tras el final de la burbuja de Orlando con la NBA y con las asociaciones de jugadores y claro que hemos hablado del impacto de su calendario en los Juegos Olímpicos", dijo Zagklis desde Ginebra.



"Buscamos una solución que satisfaga a todas las partes. Se está hablando de ello y creo que hay un buen entendimiento de lo que significa este torneo para todos. El 'feedback' que hemos recibido de los jugadores, incluyendo los NBA, es que es uno de los momentos más importantes de su carrera y que quieren estar aquí. Creo que tendremos a los mejores", destacó.



A esto ayudará que los torneos clasificatorios se hayan retrasado una semana -comenzarán el 23 de junio- y que el calendario NBA se haya acortado.



"No es que tenga que ser optimista, es que el calendario ya está publicado y confío en el que el 85 % de los jugadores NBA -que participen con sus selecciones- lleguen al preolímpico", dijo.



Otra de las preocupaciones es que los jugadores que alarguen la temporada por la disputa de los 'playoff' puedan llegar tarde a Tokio, entrando en conflicto con las restricciones o posibles cuarentenas en el país nipón.



"En las últimas ventanas de selecciones ya hubo llegadas tarde, de jugadores que estaban disputando la Euroliga", afirmó el secretario general.



"Le preguntamos a los médicos y ellos dijeron que si cumplían ciertos requisitos, como los test, podrían participar. Al final estos jugadores no vienen del exterior, vienen de un ambiente en el que ya están protegidos, por sus equipos y por las competiciones de clubes, así que creo que tendremos soluciones. Tampoco esperamos que lleguen jugadores tarde porque los calendarios no se solapan", añadió.



Sobre si habrá espectadores en Tokio y si se establecerá una burbuja para evitar contagios, Zagklis quiso ir con pies de plomo por la lejanía del torneo.



"Es pronto para decir si vamos a tener espectadores. Ahora mismo es un problema secundario para nosotros, porque lo primero es preservar la salud de los participantes. Seguiremos las indicaciones por las autoridades locales", afirmó.



"Si habrá una burbuja o no dependerá de lo que digan las autoridades y el Comité Olímpico", finalizó. EFE