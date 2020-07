Luis Scola: Varese es el sitio perfecto para mí

Baloncesto Internacional

El pívot argentino Luis Scola, flamante fichaje del Varese italiano, aseguró este martes que eligió al equipo "perfecto" para él y se mostró "contento" de que la afición espere mucho de él de cara a la nueva temporada.



"Es bonito para mí estar en un equipo importante y glorioso como Varese y no escondo que esta es una de las razones por las que estoy aquí. Estoy en el tramo final de mi carrera, pero creo que este es el sitio perfecto para mí", afirmó Scola en su rueda de prensa de presentación.



A sus 40 años, el pívot argentino se despidió del Olimpia Milán en junio y firmó un contrato de un año con opción para una segunda temporada con Varese.



Scola reconoció que habló con su compatriota Gabriel Fernández, ídolo absoluto de la afición de Varese, en el que estuvo de 2005 a 2008, y expresó su emoción por el nuevo contexto en el que competirá.



"Hablé con Gabriel Fernández y con otros jugadores que han estado aquí y todos me hablaron muy bien de la ciudad, del equipo y de los aficionados", afirmó.



"Estoy contento de que la gente espere mucho de mí y estoy seguro de que lo daremos todo. Conozco a muchos de mis futuros compañeros porque muchos de ellos jugaba en la Serie A el año pasado. Sé que daremos el 100 % para alcanzar nuestros objetivos. Obviamente no estamos a nivel de los equipos 'top' como Milán, Sassari, Venecia, pero estoy seguro de que nos jugaremos nuestras opciones. Cuando empecemos a jugar, conoceremos nuestro valor", agregó. EFE