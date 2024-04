¿Tienes iPhone? Podrías ser víctima de un ataque espía en estos momentos

La compañía tecnológica Apple ha emitido una seria advertencia a los usuarios de iPhone en más de 90 países. Se ha detectado un posible ataque de software espía mercenario que busca comprometer los dispositivos vinculados a sus ID de Apple.

Los atacantes intentaron comprometer remotamente el iPhone de los usuarios. Pero lo que llama la atención es que estos ataques son extremadamente raros y sofisticados, mucho más que la ciberdelincuencia habitual o el malware común. El objetivo es acceder a datos sensibles, como mensajes, correos electrónicos, fotos e información de ubicación, sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario.

Aunque no se puede lograr una certeza absoluta al detectar tales ataques, Apple ha instado a los usuarios a tomar en serio esta advertencia. En ese sentido, la empresa insta a no hacer clic en absolutamente nada ni abrir ningún archivo adjunto de personas que no conocen o que les envían correos.

También es importante estar alerta y tomar medidas para proteger sus iPhone y, sobre todo, sus datos personales. Es crucial que los usuarios sigan las recomendaciones de seguridad proporcionadas por Apple y estén atentos a cualquier actividad inusual en sus dispositivos.