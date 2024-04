¿Puedo hacer taxes si no trabajo en la actualidad? (+Detalles)

Para cada una de las personas que llegan a un nuevo país, se someten a un proceso de adaptación. Con esto, no solo deben conocer las nuevas costumbres, sino tienen que seguir las reglas y condiciones a seguir. Más aún si no han tenido suerte en lo económico y se hacen la siguiente pregunta: ¿puedo hacer taxes si no trabajo?

La respuesta a esta interrogante es completamente afirmativa y más si esto se lleva a cabo en Estados Unidos. Es de vital importancia que se puedan conocer todos los pasos a seguir para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Por lo tanto, es sumamente importante presentar debidamente los impuestos, sin importar si tiene o no un empleo. Esto le ayudará a evitar diversos problemas que se pueden presentar en el futuro dentro de este país.

Seguidamente, es totalmente legal que se pueda presentar una declaración que muestre cero ingresos, pero está cumpliendo con la ley. Por ende, estos son los pasos que debes de seguir para presentar los taxes si no trabajas.

Foto: Cortesía

Forma correcta de presentar los taxes sin trabajo

1- Obtener un Número de Identificación Fiscal (ITIN)

2- Reúne la Documentación Necesaria

3- Complete su Declaración de Impuestos

4- Envía tu Declaración

5- Mantén Copias de tus declaraciones

6- Busca Ayuda Profesional

Ante esta situación, estas son algunas herramientas que pueden facilitar la vida si cumplen con los impuestos.

Herramientas para los taxes en la actualidad

1- Cumplimiento con la Ley

2- Beneficios Futuros

3- Historial de Crédito

4- Residencia y Ciudadanía

Por si fuera poco, se puede hacer taxis si no tienen trabajo para declarar debidamente los siguientes requisitos:

1- Alquiler

2- Intereses y Dividendos

3- Ingresos Propios

4- Seguridad Social

5- Alimentos y Ayuda Gubernamental

6- Alquiler de Habitaciones

7- Inversiones en el Extranjero

Finalmente, todo lo antes mencionado puede aclarar cualquier tipo de duda. Esto puede solucionar problemas a la siguiente interrogante. ¿Puedo hacer taxes si no trabajo? Lo que demuestra que se puede cumplir con todo, sin importar su situación laboral.