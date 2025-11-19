Udinese vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Bologna y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 22 de noviembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Bologna

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de caer por 0 a 2 frente a Roma. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de un triunfo 2 a 0 frente a Napoli. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 9 goles y le metieron 3 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 15 puntos (4 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (6 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 5 Bologna 21 11 6 3 2 10 10 Udinese 15 11 4 3 4 -5

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Udinese y Bologna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

