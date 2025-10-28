Se enfrentan Bologna y Torino por la fecha 9

Por la fecha 9 de la Serie A, Bologna y Torino se enfrentan mañana desde las 15:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.
Así llegan Bologna y Torino
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna viene de empatar ante Fiorentina por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 5 goles marcados y 12 en el arco rival.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino viene de vencer a Genoa en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 9 le han convertido.
Hasta el momento, Bologna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se quedó con la victoria por 3 a 2.
El anfitrión está en el quinto puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 3 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Giovanni Ayroldi.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Roma
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|3
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|5
|Bologna
|14
|8
|4
|2
|2
|6
|12
|Torino
|11
|8
|3
|2
|3
|-6
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Pisa: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Bologna y Torino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas