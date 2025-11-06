Roma vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Udinese y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 9 de noviembre desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Serie A.

Así llegan Roma y Udinese

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de caer por 0 a 1 frente a Milan. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atalanta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 7 en su arco.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 5 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 21 puntos (7 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).

Giuseppe Collu fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 22 10 7 1 2 8 2 Inter 21 10 7 0 3 12 3 Milan 21 10 6 3 1 8 4 Roma 21 10 7 0 3 5 9 Udinese 15 10 4 3 3 -3

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Roma y Udinese, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

