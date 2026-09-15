Orioles vs. Mets: Baltimore busca afianzar su persecución por el Wild Card en Nueva York

Los Baltimore Orioles abrieron la serie en Nueva York con un apretado triunfo por 2-1, manteniendo vivas sus opciones matemáticas en la lucha por un boleto de wild card en la Liga Americana. El encuentro de este martes representa un escenario opuesto para ambas franquicias: mientras Baltimore busca afianzar su persecución, los New York Mets (69-81) quedaron oficialmente eliminados de la carrera por la postemporada tras dejar a nueve corredores en base en el primer choque.

Estado de forma y duelo de pitcheo

Baltimore (73-78) aprovechó un jonrón decisivo de Gunnar Henderson en el octavo episodio y la solidez de su relevo para sellar su victoria número 37 en carretera. A pesar de registrar un balance de 4-6 en sus últimos diez compromisos, el conjunto visitante mantiene la urgencia competitiva de pelear cada turno al bate.

Por su parte, los Mets atraviesan una racha amarga de dos derrotas consecutivas donde apenas han anotado una carrera. Su rendimiento como locales (34-41) se complica aún más al analizar el momento que vive su abridor para este compromiso.

Sean Manaea (Mets): El zurdo firma un registro de 5-7 con un ERA de 4.79. Sin embargo, atraviesa un tramo crítico tras registrar una efectividad de 7.22 en sus últimas cinco aperturas, tolerando 15 carreras limpias en sus pasadas tres salidas acumuladas.

Shane Baz (Orioles): El diestro salta al montículo con marca de 6-15 y una efectividad de 4.05. Pese a conceder cinco anotaciones en su última salida, venía de permitir tres o menos carreras en sus aperturas previas, perfilándose como la opción más estable.

Claves estadísticas para el encuentro

Dominio directo: Baltimore se ha impuesto en 7 de los últimos 10 enfrentamientos cara a cara frente a la escuadra neoyorquina.

Tendencia a la baja: Seis de los últimos 10 choques entre ambos clubes se han mantenido por debajo de la línea de carreras totales, registrando apenas tres anotaciones en el juego del lunes.

Contraste de momentos: La urgencia de postemporada de los Orioles se mide ante la inconsistencia reciente del pitcheo abridor de los Mets.

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Con la ventaja en la lomita que ofrece el momento de forma de Shane Baz frente al bajón de Sean Manaea, la necesidad de triunfo visitante inclina la balanza a favor de la escuadra de Baltimore.

Mercado de ganador: Baltimore Orioles (+115)

Línea de carreras: Más de 8.5 (+105)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González