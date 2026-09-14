Se enfrentan Levante y Athletic Bilbao por la fecha 6

El próximo miércoles 16 de septiembre, a partir de las 15:30 horas, Athletic Bilbao enfrenta a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de La Liga.

Así llegan Levante y Athletic Bilbao

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Levante en partidos de La Liga

Levante fue derrotado en el Ciutat de València frente a Barcelona por 2 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 9 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de La Liga

El anterior partido jugado por Athletic Bilbao acabó en empate por 1-1 ante Elche. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se quedó con la victoria por 4 a 2.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 Real Madrid 12 5 4 0 1 10 3 Alavés 10 5 3 1 1 6 9 Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 1 13 Levante 5 5 1 2 2 -2

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Villarreal: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sevilla: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Alavés: 19 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 10 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Athletic Bilbao, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

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