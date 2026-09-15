Yankees clasificados a playoffs: Aaron Judge comanda la artillería en el juego 2 ante Twins

Los New York Yankees aseguraron oficialmente su presencia en la postemporada tras imponerse por 8-3 a los Minnesota Twins en el primer compromiso de la serie. Con un ataque explosivo comandado por un cuadrangular de tres carreras de Aaron Judge en el octavo episodio, el conjunto neoyorquino confirmó su buen momento, mientras que Minnesota continúa cediendo terreno en la recta final de septiembre.

Estado de forma y duelo de pitcheo

Los Yankees llegan en plena forma tras ganar siete de sus últimos diez compromisos. La ofensiva de Nueva York promedia 4.6 carreras por partido y se mantiene firme como una de las más jonroneras de las Grandes Ligas. El regreso del capitán Aaron Judge le da mayor profundidad a una alineación que ayer también contó con cuadrangulares de José Caballero y Austin Wells.

Por su parte, los Twins atraviesan un tramo complejo con apenas tres triunfos en sus pasadas diez apariciones. Su cuerpo de lanzadores permite cerca de cinco anotaciones por juego y el bullpen volvió a colapsar en la fase decisiva del encuentro anterior.

Max Fried (Yankees): El zurdo toma la responsabilidad en la loma con un registro de 4-4, efectividad de 2.73 y un promedio de bateo en contra de solo .195, perfilándose como el abridor más sólido del encuentro.

Bailey Ober (Twins): El diestro abre por los locales con marca de 7-5 y una efectividad de 4.28. Aunque ha sumado buenas actuaciones, ha tolerado 18 jonrones en 117.2 entradas, representativo de cierto peligro ante la fuerza visitante.

Claves estadísticas para el encuentro

Dominio ofensivo directo: Nueve de los últimos 10 enfrentamientos entre Yankees y Twins han superado la barrera de las 7 carreras acumuladas.

Alineación con poder: Nueva York ostenta el segundo lugar en cuadrangulares de la MLB.

Línea accesible: El total fijado en 6.5 carreras se ubica por debajo del promedio histórico reciente de anotaciones entre ambas franquicias.

Selección oficial en MeridianoBet

Con el poder al bate de los neoyorquinos y la inconsistencia del bullpen de Minnesota, el panorama apunta a un duelo con movimiento en la pizarra.

Pronóstico recomendado: Total de carreras: Más de 6.5 (+160)

Mercado de ganador: New York Yankees (-180)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González