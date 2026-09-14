Barcelona llega invicto para trepar a la cima

Barcelona enfrentará a Racing Santander, en el marco de la fecha 6 de La Liga, el próximo miércoles 16 de septiembre a partir de las 15:30 horas, en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Racing Santander

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de La Liga

Barcelona viene de vencer a Levante con un marcador de 4-2. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 21 goles a favor frente a 4 encajados.

Últimos resultados de Racing Santander en partidos de La Liga

Racing Santander viene de derrotar a Alavés con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 9 en su arco.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Barcelona es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Camp Nou. Racing Santander atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de marzo, en el torneo España - Liga BBVA 2011-2012, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 0-2.

El local se ubica puntero con 15 puntos (5 PG), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 Real Madrid 12 5 4 0 1 10 3 Alavés 10 5 3 1 1 6 4 Atlético de Madrid 10 5 3 1 1 4 10 Racing Santander 7 5 2 1 2 0

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Sevilla: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Getafe: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Racing Santander en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Celta: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Valencia: 11 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Racing Santander, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

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