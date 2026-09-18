La Rinconada: Kerry Lady y Beyonce Champ protagonizan el cierre de las válidas este domingo

Este domingo 20 de septiembre, la bajada del telón en el Hipódromo La Rinconada promete grandes emociones con la disputa de la decimocuarta carrera (6.ª válida). En un vibrante trayecto de 1.200 metros bajo la modalidad de Handicap Libre, un selecto lote de yeguas de 3 y 4 años saltará a la pista en busca de la gloria y de la atractiva premiación especial adicional de 33.800 US$.

Análisis de las Competidoras Clave

Kerry Lady (11): Presentada por F. Parilli y guiada por K. Aray, cuenta con figuraciones exigentes en el tiro corto. Su velocidad inicial e impecable condición física la convierten en la carta fuerte para controlar el ritmo desde la largada.

Beyonce Champ (10): Con la conducción de H. Medina y el entrenamiento de J. L. Balzán, reaparece con excelentes ejercicios previos. Su potente remate la perfila como una rival de cuidado en los metros finales.

Queen Endira (8): Llevada por J. Aranguren y bajo el cuidado de C. Morón, ha mostrado regularidad en la distancia y posee la fuerza necesaria para meterse en la definición.

Truly You (USA) (6): Bajo la preparación de R. D'Angelo y conducida por F. Puello, se caracteriza por su consistencia y capacidad para aprovechar cualquier parpadeo de las punteras.

Elecciones Estratégicas de MeridianoBet

Para asegurar el cierre de las combinaciones en el juego del 5y6, nuestras marcas recomendadas quedan estructuradas de la siguiente manera:

Primera Marca (La Base): N.º 11 Kerry Lady — Su velocidad estratégica y buen momento en pista la posicionan como la principal candidata al triunfo.

Segunda Marca: N.º 10 Beyonce Champ — Posee la capacidad de atropellar con fuerza en la recta final para pelear la victoria.

Tercera Marca: N.º 8 Queen Endira — Pieza clave para reforzar las combinaciones de Superfecta y Pool de 4.

El Golpe / Sorpresa: N.º 6 Truly You (USA) — Si se presenta un fraccional peleado al inicio, su remate puede abonar un dividendo sumamente atractivo.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González