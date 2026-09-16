Sevilla vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

El cotejo entre Sevilla y Barcelona, por la fecha 7 de La Liga, se jugará el próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Barcelona

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de La Liga

Sevilla viene de un resultado igualado, -, ante Deportivo. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de La Liga

Barcelona viene de empatar - ante Racing Santander. En los últimos 4 partidos, acumula un hilo de victorias. Con una cifra de 16 tantos a favor, le han encajado 4 goles en todos estos cotejos.

Barcelona es una topadora cuando visita otro estadio y no ha perdido ninguno de los partidos fuera de casa.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Barcelona quien ganó 5 a 2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (5 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 Real Madrid 15 6 5 0 1 11 3 Betis 12 5 4 0 1 1 4 Alavés 10 6 3 1 2 5 6 Sevilla 10 5 3 1 1 2

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Barcelona: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Levante: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Sevilla: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Getafe: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Barcelona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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