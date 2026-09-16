Sevilla vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

El cotejo entre Sevilla y Barcelona, por la fecha 7 de La Liga, se jugará el próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Barcelona
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de La Liga
Sevilla viene de un resultado igualado, -, ante Deportivo. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de La Liga
Barcelona viene de empatar - ante Racing Santander. En los últimos 4 partidos, acumula un hilo de victorias. Con una cifra de 16 tantos a favor, le han encajado 4 goles en todos estos cotejos.
Barcelona es una topadora cuando visita otro estadio y no ha perdido ninguno de los partidos fuera de casa.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Barcelona quien ganó 5 a 2.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (5 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|15
|5
|5
|0
|0
|17
|2
|Real Madrid
|15
|6
|5
|0
|1
|11
|3
|Betis
|12
|5
|4
|0
|1
|1
|4
|Alavés
|10
|6
|3
|1
|2
|5
|6
|Sevilla
|10
|5
|3
|1
|1
|2
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Barcelona: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Levante: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Sevilla: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Getafe: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas