Italia - Serie A 2025-2026

Inter se enfrentará ante Fiorentina por la fecha 9

Fiorentina se mide ante Inter en el estadio San Siro mañana a las 15:45 horas. El partido será supervisado por Simone Sozza.

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 07:19 am
Por la fecha 9 de la Serie A, Inter se mide hoy frente a Fiorentina, a partir de las 15:45 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Fiorentina

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Napoli. Sólo ha perdido uno de los enfrentamientos más recientes de la temporada. En las 4 anteriores jornadas, siempre ganó. Le han hecho5 goles y ha anotado 10.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Fiorentina y Bologna, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 15 puntos (5 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (4 PE - 4 PP).

Simone Sozza es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Napoli2197028
2
Roma1886025
3
Milan1895317
4
Inter1585038
18
Fiorentina48044-5
DataFactory

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Inter y Fiorentina, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Miércoles 29 de Octubre de 2025
