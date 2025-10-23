Fiorentina vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Fiorentina recibe el próximo domingo 26 de octubre a Bologna por la fecha 8 de la Serie A, a partir de las 13:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Bologna

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó 1 a 2 ante Milan en el San Siro. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Cagliari. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 4 en su arco.

Fiorentina registra una mala racha como local: hace 3 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina fue el ganador por 3 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto con 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Federico La Penna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 5 Bologna 13 7 4 1 2 6 18 Fiorentina 3 7 0 3 4 -5

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Fiorentina y Bologna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

