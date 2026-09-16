Cubs y Braves definen la serie en el Wrigley Field con la mira puesta en la postemporada

Tras dividir triunfos en los dos primeros compromisos de la serie, los Chicago Cubs y los Atlanta Braves chocan en un partido crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos. Mientras Chicago busca consolidar su posición en la tabla con récord de 84-68, la escuadra de Atlanta (89-63) aspira a seguir recortando su número mágico a cinco para asegurar el título de la División Este de la Liga Nacional.

Estado de forma y duelo de pitcheo

Los Cubs pegaron primero en la serie con una victoria 7-3, pero el martes cayeron 6-3 ante unos Braves que exhibieron todo su poder cuadrangular. La ofensiva de Chicago tomó ventaja temprana de 3-0, pero fue maniatada por el relevo de Atlanta durante las últimas seis entradas.

Por su parte, los Braves apoyaron su más reciente triunfo en batazos largos de dos carreras por parte de Ronald Acuña Jr., Ozzie Albies y Drake Baldwin. Pese a ese despliegue de fuerza, la alineación visitante no logró mantener un flujo constante de corredores en base, una tendencia a considerar ante abridores dominantes.

Shota Imanaga (Cubs): El zurdo japonés salta a la lomita con registro de 10-10 y una efectividad de 3.88. Imanaga viene en un gran momento en septiembre, acumulando solo tres carreras limpias permitidas en 12 episodios de labor ante Miami y Pittsburgh.

JR Ritchie (Braves): El joven diestro asume la apertura tras la lesión de Reynaldo López, registrando marca de 1-2 y un ERA de 4.50. Ritchie ya contuvo a los Cubs en mayo permitiendo solo una carrera en 4.1 entradas, aunque no abría un encuentro en las Mayores desde inicios de agosto.

Claves estadísticas para el encuentro

Dominio del choque directo: Nueve de los últimos 10 enfrentamientos entre Cubs y Braves registraron nueve carreras o menos acumuladas.

Solidez abridora local: Shota Imanaga solo ha concedido tres carreras limpias en sus pasadas dos aperturas.

Tendencia en la pizarra: A pesar del potencial ofensivo de ambos planteles, el historial reciente demuestra marcadores ajustados en sus enfrentamientos directos.

Selección oficial en MeridianoBet

Con Imanaga en un tramo sólido sobre el montículo y un antecedente directo que favorece los marcadores contenidos, el escenario proyecta un duelo más ajustado en el conteo final.

Pronóstico recomendado: Total de carreras: Menos de 8.5 (-155)

Mercado de ganador: Chicago Cubs (-155)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González