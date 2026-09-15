Mónaco vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

El duelo entre Mónaco y Lens correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Stade Louis II desde las 14:45 horas, el viernes 18 de septiembre.

Así llegan Mónaco y Lens

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

En su visita anterior, Mónaco empató por 1 con RC Strasbourg.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Lens igualó 2-2 el juego frente a Le Mans. Con un historial irregular (2 derrotas y 1 victoria en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

Mónaco pisa fuerte como local: suma 1 juegos invicto en el estadio Stade Louis II y no le han convertido goles.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Mónaco.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 10 4 3 1 0 5 2 Mónaco 10 4 3 1 0 4 3 Stade Rennes 10 4 3 1 0 3 4 Paris FC 8 4 2 2 0 4 10 Lens 4 4 1 1 2 1

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Toulouse: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lorient: 18 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lille: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Paris FC: 1 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Le Mans: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Olympique Lyon: 9 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Troyes: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Paris FC: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lille: 30 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Mónaco y Lens, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.