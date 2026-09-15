Brentford vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

Chelsea y Brentford se enfrentarán en el Gtech Community Stadium el próximo viernes 18 de septiembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Brentford y Chelsea

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford igualó 2-2 frente a Bournemouth. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 2 empates. Le convirtieron 4 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea igualó 2-2 ante Hull City en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 10 goles a favor y le han convertido 9 en contra.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 12 4 4 0 0 7 2 Manchester City 12 4 4 0 0 6 3 Leeds United 8 4 2 2 0 4 6 Chelsea 7 4 2 1 1 1 7 Brentford 6 4 1 3 0 3

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Aston Villa: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Liverpool: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Hull City: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nottingham Forest: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Bournemouth: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Everton: 17 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tottenham: 24 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester United: 31 de octubre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Chelsea, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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