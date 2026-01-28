Inglaterra - Premier League 2025-2026

Chelsea vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs West Ham United, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 31 de enero a las 13:30 horas. Anthony Taylor será el árbitro del partido.

MeridianoBet
Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 07:28 am
El duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League se jugará el próximo sábado 31 de enero a las 13:30 horas.

Así llegan Chelsea y West Ham United

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 3 a 1 a Crystal Palace en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.

 

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea resultó vencedor por 1 a 5.

El local está en el quinto puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 13 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Anthony Taylor.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 50 23 15 5 3 25
2
Manchester City 46 23 14 4 5 26
3
Aston Villa 46 23 14 4 5 10
5
Chelsea 37 23 10 7 6 14
18
West Ham United 20 23 5 5 13 -18
DataFactory

 

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Horario Chelsea y West Ham United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Miércoles 28 de Enero de 2026
US (USA)