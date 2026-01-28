Chelsea vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League se jugará el próximo sábado 31 de enero a las 13:30 horas.

Así llegan Chelsea y West Ham United

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 3 a 1 a Crystal Palace en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea resultó vencedor por 1 a 5.

El local está en el quinto puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 13 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Anthony Taylor.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 5 Chelsea 37 23 10 7 6 14 18 West Ham United 20 23 5 5 13 -18

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y West Ham United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

