Hizbulá dice que no entrará inmediatamente en guerra con Israel

El ministro libanés de Exteriores, Abdalá Bou Habib, dijo este domingo 22 de octubre que el grupo chií "Hizbulá" por el momento no entrará en una guerra directa contra Israel, pese a que se produzca una intervención terrestre por parte de este país en la Franja de Gaza por el ataque de Hamás.

"Hizbulá no entrará inmediatamente cuando se produzca la invasión terrestre. Hamás dice que puede resistir durante meses y que no habrá reacción de Hizbulá ni de ninguna organización regional al comienzo de la invasión", afirmó el ministro en una entrevista en la cadena independiente MTV Lebanon este domingo.

En el programa, Bou Habib afirmó que "la primera postura de Hizbulá, si la situación no empeora mucho en Gaza, es la no intervención", si bien aclaró que desde el Gobierno libanés no tienen "ningún control sobre ellos", aunque "siempre hay diálogo".

Estas declaraciones de Bou Habib, son la repuesta a los comentarios que realizó hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirmó que si el grupo chií libanés Hizbulá entra en guerra contra Israel en apoyo del movimiento islamista palestino Hamás, "cometerá el peor error de su vida".

Bou Habib dijo que "los estadounidenses y otros deben seguir presionando a Israel para que no empiece la guerra en el Líbano", mientras desde su país trabajan "con Hizbulá para que se controle".

Desde el pasado 8 de octubre, Hizbulá y las fuerzas israelíes están en ataques cruzados en las zonas fronterizas entre ambos países, donde también se han producido acciones reivindicadas por facciones palestinas presentes en el territorio libanés.

Varios países ven la situación con el Líbano preocupante, ya que podría convertirse en el segundo frente de Israel, luego que Hamás comenzará el mayor conflicto entre ambos en la última década.