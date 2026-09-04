Tormenta golpea al Rogers Stadium y deja daños importantes en el recinto de Toronto

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El Rogers Stadium, uno de los principales recintos para eventos masivos en Toronto, sufrió daños considerables luego de la fuerte tormenta que afectó a la ciudad durante la noche del miércoles. El lugar permanece bajo evaluación mientras se determina la magnitud de las reparaciones necesarias.

El fenómeno meteorológico provocó fuertes vientos, granizo y lluvias intensas en la zona de Toronto, dejando también interrupciones eléctricas, inundaciones y otros daños en distintos sectores de la ciudad.

Gradas y estructuras resultaron afectadas

De acuerdo con Live Nation Canada, empresa operadora del recinto, el Rogers Stadium sufrió “daños significativos” debido a la tormenta. La compañía informó que no hubo personas heridas durante el incidente y que actualmente evalúan las afectaciones.

Imágenes posteriores al paso del temporal mostraron sectores de las gradas parcialmente colapsados, con asientos desprendidos y estructuras dañadas dentro del estadio ubicado en Downsview Park.

Por ahora, no se ha confirmado si los daños obligarán a modificar los próximos eventos programados en el recinto. Entre ellos aparece el concierto de AC/DC, pautado para el 16 de septiembre como parte de su gira Power Up Tour.

El Rogers Stadium, con capacidad aproximada para 50.000 espectadores, fue inaugurado recientemente como un espacio destinado principalmente a grandes conciertos al aire libre en Toronto.