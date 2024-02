Mera casualidad: Así fue el encuentro entre Rafa Nadal y Novak Djokovic en un avión

Los tenistas más grandes de la historia de dicho deporte Rafael Nadal y Novak Djokovic coincidieron este viernes en un vuelo con dirección a Los Ángeles, sede del primer master 1000 del curso.

El encuentro fue dado a conocer por el mismo Djokovic a través de sus redes sociales: “Gran compañía de camino a Estados Unidos" acompañada de varios emoticonos. La imagen tiene más de 64 mil “likes” y más de dos millones de visitas en Twitter (X). Mientras que en Instagram ya supera el medio millón de “me gusta”.

Incluso, la cuenta oficial de los juegos olímpicos en castellano, comentó: “Un par de medallas olímpicas y muchísima gloria en el mismo avión”. Es menester resaltar que en la misma cabina se juntaron 46 títulos del 'Grand Slam' y 76 Masters 1000.

La última vez que las dos leyendas de la raqueta compartieron el mismo avión fue cuando en 2021 se desplazaron a la burbuja de Adelaida desde Barcelona para disputar el Abierto australiano.

La razón de la coincidencia es que Djokovic se encontraba entrenando en España, más concretamente en las pistas del Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Y por eso se desplazó a Estados Unidos desde España.

Para Nadal, este viaje es parte de su regreso al circuito después de una lesión sufrida a principios de año durante el torneo de Brisbane, que lo obligó a aplazar su retorno a las pistas.

Antes de su participación en Indian Wells, el cual inicia el próximo 6 de marzo y un día antes se sorteará el cuadro individual, el español deberá dirigirse a Las Vegas para un encuentro de exhibición con su compatriota Carlos Alcaraz el próximo 3 de marzo, como parte de su preparación para el duro desafío que representa el primer Masters 1000 del año.

Por su parte, Djokovic no juega en el desierto californiano desde la edición de 2019. En las dos últimas campañas causó baja al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus.