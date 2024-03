Estos son los tenistas más importantes que estarán en el Miami Open

El sorteo del Miami Open ya se realizó. El evento, que juntará a varones y mujeres, dará comienzo el próximo 20 de marzo y contará con los mejores jugadores y jugadoras del planeta tenis.

Con respecto al main draw masculino, los mejores preclasificados ya tienen asignado a su potencial rival. Todos ellos debutarán recién en la segunda ronda.

Carlos Alcaraz se presentará frente a Vukic/Carballes Baena, Jannik Sinner hará lo propio ante Pedro Cachin o un qualy, Daniil Medvedev competirá ante Purcell/Fucsovics, Alexander Zverev debutará contra Félix Auger-Aliassime o un qualy y Andrey Rublev jugará ante el ganador de Machac/Blanch.

Siguiendo por el camino de otros jugadores importantes: Holger Rune vs. Marozsan/Qualy, Casper Ruud vs. Kotov/Van Assche, Hubert Hurkacz vs. Galán/Shevchenko, Alex de Miñaur vs. Kwon/Muller, Stefanos Tsitsipas vs. Shapovalov/Darderi, Grigor Dimitrov vs. Tabilo/Qualy, Taylor Fritz vs. Thompson/Borges y Tommy Paul vs. Damm/Zhang.

Por el lado del cuadro principal de las mujeres, al igual que los caballeros, las mejores rankeadas estarán directamente en la segunda ronda. De esta manera el cuadro quedó con Iga Swiatek debutando ante French/Giorgi, Aryna Sabalenka haciendo lo propio contra Badosa/Halep y Coco Gauff compitiendo frente a Krueger/Qualy.

El resto de las candidatas también tuvo su emparejamiento: Elena Rybakina vs. Dolehide/Qualy, Jessica Pegula vs. Zhu/Bouzkova, Ons Jabeur vs. E.Andreeva/Avanesyan, Qinwen Zheng vs. Siniakova/Bogdan, María Sakkari vs. Blinkova/Yuan y Jelena Ostapenko vs. una rival proveniente de la etapa clasificatoria.

Este certamen comenzará a disputarse el próximo miércoles 20 de marzo con los comienzos de la primera ronda tanto a nivel masculino como femenino. Las finales se jugarán el sábado 30 de marzo para las damas y domingo 31 para los caballeros.