¡Histórico! Venus y Serena Williams se reencuentran en la pista tras 4 años

Suscríbete a nuestros canales

Después de un regreso que tuvo que ser aplazado por una lesión, Venus y Serena Williams volvieron a compartir pista en un partido oficial. Las hermanas estadounidenses participaron en el torneo de dobles femenino del Masters 1000 de Cincinnati, donde, pese a terminar eliminadas, recibieron una gran ovación del público por volver a competir juntas.

En su regreso, se enfrentaron a la estadounidense Peyton Stearns y la ucraniana Marta Kostyuk, ambas de 24 años. Las Williams, de 46 y 44 años respectivamente, no pudieron completar la remontada y terminaron perdiendo el encuentro por 6-2, 1-6 y 10-8.

A pesar de la derrota, las veteranas ofrecieron una buena versión, especialmente durante el segundo set, en el que lograron imponer su experiencia y calidad para llevar el partido hasta el desempate definitivo.

Serena y Venus Williams por primera vez juntas desde 2022

El regreso de Venus y Serena estaba previsto inicialmente para Wimbledon, a comienzos de julio, pero una lesión en la rodilla derecha de Serena obligó a cancelar sus planes. De esta manera, Cincinnati se convirtió en el escenario elegido para volver a ver juntas a dos de las figuras más importantes de la historia del tenis. Su anterior partido como pareja se remontaba a septiembre de 2022, cuando disputaron el US Open y pusieron fin a una etapa inolvidable.

El legado de las hermanas Williams trasciende ampliamente esta derrota. Entre ambas suman 30 títulos individuales de Grand Slam: 23 para Serena y siete para Venus. En dobles también construyeron un palmarés extraordinario, con múltiples títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas. Su regreso volvió a despertar la admiración de los aficionados y recordó la enorme huella que dejaron juntas en el tenis mundial.