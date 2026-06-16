El regreso más esperado: Serena y Venus Williams reviven su histórica alianza en el césped de Wimbledon

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El All England Lawn Tennis Club ha sacudido el mundo del deporte blanco al anunciar oficialmente la entrega de una invitación especial para que Serena y Venus Williams compitan en el cuadro de dobles femenino de Wimbledon 2026. La confirmación apela directamente a la nostalgia y a la grandeza, reuniendo a una de las duplas más dominantes e icónicas en la historia del tenis mundial.

La noticia llega en un momento de plena efervescencia para la familia Williams. Serena, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, concretó hace apenas unos días su regreso a la acción competitiva en los torneos de preparación sobre césped tras una inactividad de casi cuatro años. Por su parte, Venus, quien celebrará sus 46 años esta misma semana, ha continuado activa en el circuito disputando torneos de forma intermitente durante las últimas temporadas.

Un reencuentro con la historia en la Catedral del Tenis

La pareja no competía junta en un torneo de Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos en 2022. Al saltar a las canchas de Londres a finales de este mes, las hermanas Williams buscarán extender un legado que ya cuenta con números inalcanzables:

Efectividad perfecta en finales: Juntas han conquistado un total de 14 títulos de Grand Slam en la modalidad de dobles y poseen el asombroso registro de jamás haber perdido una final de esta categoría en parejas.

Dominio absoluto en Londres: De esos 14 cetros grandes, seis han sido sobre el césped de Wimbledon, levantando su primer trofeo en la capital británica en el año 2000 y el más reciente en la edición de 2016.

Palmarés dorado: A su éxito en los Majors se le suman tres medallas de oro olímpicas conseguidas en Sídney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012.

La expectativa por el cuadro individual

El anuncio del All England Club también ha desatado fuertes especulaciones sobre la posibilidad de que alguna de las dos dispute la competición de singles. El comité organizador dejó vacante una última invitación para el cuadro principal femenino de individuales de este 2026.

Reportes del entorno apuntan a que, de otorgarse, la invitación individual estaría reservada para Venus. Serena, de 44 años, prefiere enfocarse prioritariamente en el ritmo del torneo de dobles en esta etapa de su regreso antes de tomar decisiones sobre su futuro individual para el resto de la temporada.