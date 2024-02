La memoria vuelve a fallarle a Biden que confunde a varios presidentes (+Video)

La memoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le sigue jugando en contra y más en el año más importante de su mandato, ya que afronta varios frentes internacionales y las elección presidencial en noviembre. Este jueves 8 de febrero el mandatario confundió a su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, como el "presidente de México".

"Soy de la opinión, como ustedes saben, de que el comportamiento en la respuesta en Gaza, en la Ciudad de Gaza, ha sido exagerado. Creo que, como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario. Hablé con él" dijo Biden en su alocución desde la Casa Blanca.

Biden explicó las llamadas que ha tenido con varios mandatarios en los últimos meses para llevar ayuda humanitaria a Gaza, incluidas conversaciones con los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Egipto.

"He estado hablando por teléfono con los qataríes, he estado hablando por teléfono con los egipcios, he estado hablando por teléfono con los saudíes para conseguir la mayor ayuda posible para Gaza", añadió Biden.

Este no es el primer desvarío del Biden, pero no es para menos, ya con más edad afrontar una complicada internacional. ya que su administración apoya varios conflictos como evitar la caída de Ucrania con Rusia en Europa, la guerra de Israel contra Hamás y en Asia, trata de contener a toda costa el avance de China sobre Taiwan y Corea del Norte sobre Seúl.

Aunado a lo anterior, afronta la llegada masiva de migrantes de Sudamérica que ingresan de forma ilegal a EEUU por la frontera sur, siendo Texas el más afectado.