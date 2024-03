¿Que estará abierto y que estará cerrado el Domingo de Resurrección en EE.UU?

El día de hoy, se celebra la Pascua de Resurrección, cuando Jesús logra la victoria sobre la muerte. Por ello, algunas tiendas pueden estar cerradas debido a la festividad de origen cristiano.

Este domingo, marca el final del periodo de Cuaresma, tras 40 días de penitencia. Cada año, las fechas varias. En el 2024, cae el 31 de marzo.

A pesar de que no se trata de una fiesta general, la celebración es muy popular para los estadounidenses. En este sentido, la asociación comercial National Retail Federation, contempla que los consumidores gusten alrededor de 22.400 millones durante los días santos.

Te brindamos una guía completa sobre los establecimientos que estarán abiertos y cerrados en el Domingo de Resurrección.

Venta al por menor

Algunas de las tiendas que permanecerán cerradas son: Target, Macy's y Best Buy. Mientras que los almacenes como Costco y Sam's Club también se unen a la medida.

Por otra parte, la mayoría de tiendas Kroger estarán abiertas.

La popular minorista Walmart estará abierta.

TJ Maxx, Marshall, Home Goods, Sierra y Homedende estarán cerradas.

Servicios financieros

La mayoría de las entidades bancarias estarán cerradas este domingo. De igual modo, los mercados cierran los fines de semana.

Adicionalmente, la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ no cotizarán, pero retomarán sus labores el día lunes.

Servicios postales

Por caer domingo, el Servicio Postal de Estados Unidos, no entregará correo.

Tampoco habrá servicio de recogida y entrega de UPS. Posiblemente, las tiendas UPS permanezcan cerradas.

Express Critical se mantendrá disponible.

Los servicios de FedEx no estarán funcionando. Cabe destacar que FedEX Office brindará atención a sus usuarios en un horario especial.

Por último, Custorm Critical estará laborando.