Muere un hombre en EE.UU. por peste bubónica, primer caso fatal

Recientemente, las autoridades de salud estatales de Nuevo México anunciaron el fallecimiento de un individuo por complicaciones de la peste bubónica. El Departamento de Salud del Estado (NMDOH) confirmó la información el pasado viernes.

Actualmente, las autoridades medicas se encuentran desarrollando una investigación, tras el lamentable hecho. Además, evalúan los posibles riesgos de infecciones en la comunidad.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada. Sin embargo, se conoce que provenía del condado de Lincoln, dónde había sido ingresado en un centro de salud por contraer la enfermedad bacteriana.

Pese a los esfuerzos médicos, el paciente no logro recuperarse y superar los síntomas de la peste bubónica, representando así el primer caso en Nuevo México desde el año 2021. De igual modo, la tragedia inicia la tasa de mortalidad asociada con la enfermedad en el estado desde el pasado 2020, cuando se contabilizaron cuatro casos.

Cabe destacar que, la peste bubónica es una enfermedad de origen bacteriano transmitida a los seres humanos por la picadura de pulgas infectadas. También, puede propagarse a través del contacto directo con animales contagiados, incluyendo roedores, vida silvestre, y en algunas oportunidades, mediante las mascotas.

Por su parte, el Departamento de Salud del Estado de Nueva México (NMDOH) implementó medidas exhaustivas en el área infectada y se ha abocado en determinar el riesgo actual de la comunidad.

Mientras que, la especialista veterinaria de salud pública del estado, Erin Phipps, manifestó sus condolencias a los familiares del fallecido y aprovechó la oportunidad para ratificar la importancia de mantener las medidas preventivas, en aras de reducir la propagación de esta enfermedad.

Los orígenes de la peste bubónica, se remontan a los años 1900 en América del Norte, la cual fue transportada desde el sudeste asiático en barcos de vapor infestados por ratas, logrando su expansión al suroeste rural de Estados Unidos, donde la enfermedad abarca otras especies como ardillas terrestres y roedores.

En cuanto a la sintomatología, los pacientes infectados suelen presentar fiebre, escalofríos, formación de bubones y ganglios linfaticos inflamados en el lugar de la picadura de la pulsa o en el sitio de mordedura del roedor infectado.

Cabe destacar que no existe una vacuna específica para la peste bubónica. Sin embargo, el tratamiento oportuno consiste en la ingesta de antibióticos.

Recomendaciones para prevenir la peste bubónica

Los expertos recomiendan evitar el contacto con roedores y conejos enfermos o muertos.

Converse con su veterinario sobre el uso y aplicación de productos anti-pulgas para mascotas.

Examine de inmediato con un veterinario a las mascotas enfermas.

Limpie las áreas cercanas a su casa donde podrían alojarse roedores.

Mantenga la comida de su mascota en lugares cerrados, lejos de roedores y mascotas salvajes.