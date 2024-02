NFL: Hermano de Patrick Mahomes emergió como héroe en el tiroteo de Kansas

A raíz de un trágico tiroteo durante el desfile de celebración de los Kansas City Chiefs, Jackson Mahomes, el hermano de Patrick Mahomes, emergió como un héroe.

A pesar del ambiente festivo, estallaron disparos cerca de Union Station, provocando caos y miedo entre la multitud de un millón de asistentes.

En medio del pánico, se vio a Jackson consolando a un niño angustiado, ganándose elogios de los testigos por sus acciones compasivas.

La madre de Patrick Mahomes, Randi Mahomes, compartió el conmovedor incidente en las redes sociales, generando una admiración generalizada por la valentía de Jackson.

"No me importa lo que digan, pero he encontrado un nuevo respeto por Jackson Mahomes. Ana y yo estábamos atrapados escondidos con él en Union Station junto a los trenes y él estaba cuidando a un niño que perdió a sus padres y ayudándolo. Cálmate", escribió un usuario en la publicación.

Eventos trágicos

La familia Mahomes, incluidos Patrick y Brittany, se unieron para expresar sus condolencias y oraciones por las víctimas del tiroteo, que se cobró una vida y dejó a otras 21 heridas, incluidos nueve niños.

"Qué día tan aterrador e impensable", escribió Randi.

"Agradezco que todos estuvieran juntos por esos momentos. Como mamá quiero agradecerles. Jackson pudo llevar al niño a la policía en busca de ayuda. Bendiciones para ustedes".

A pesar del trágico giro de los acontecimientos, la comunidad se unió para apoyar a las víctimas y las autoridades brindaron actualizaciones sobre la situación y la investigación en curso.