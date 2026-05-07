Visas y Permisos: ¿Qué países hispanos necesitan visa para entrar a EE. UU. y Canadá en 2026?

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La Copa del Mundo de 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones y tres países anfitriones. Para los aficionados de habla hispana, el reto no solo está en conseguir una entrada, sino en cumplir con los requisitos migratorios de Estados Unidos y Canadá, dos naciones con políticas de ingreso distintas y procesos que pueden demorar varios meses. Planificar la documentación con antelación es el primer paso para asegurar un lugar en las tribunas.

Requisitos para ingresar a Estados Unidos: ¿Visa o ESTA?

Estados Unidos cuenta con un sistema de ingreso estricto. La mayoría de los ciudadanos de países latinoamericanos deben tramitar una visa de turista B1/B2. Este proceso incluye el llenado del formulario DS-160, el pago de una tasa consular y una entrevista presencial en la embajada o consulado correspondiente.

Chile es el único país hispanohablante que forma parte del Programa de Visa Waiver. Sus ciudadanos no necesitan una visa tradicional, sino que deben solicitar el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Este permiso es digital, tiene un costo significativamente menor y se aprueba en cuestión de horas o días. Sin embargo, si un ciudadano chileno ha visitado ciertos países designados por EE. UU. en años recientes, podría verse obligado a tramitar una visa regular.

Países hispanos que requieren visa para Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos exige que la mayoría de los ciudadanos de países de América Latina presenten una visa física de turista (categoría B2) para ingresar a su territorio. El costo de la solicitud de esta visa es de 185 dólares.

Listado de países con obligatoriedad de visa B2

México

Colombia

Argentina

Perú

Venezuela

Ecuador

Bolivia, Paraguay y Uruguay

Países de América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá)

Países del Caribe (República Dominicana y Cuba)

Entrada a Canadá: El cambio de reglas para México y otros países

Canadá modificó recientemente sus políticas de ingreso, lo que afecta directamente a la afición mexicana. Desde febrero de 2024, los ciudadanos de México requieren una visa para entrar a territorio canadiense, a menos que cumplan con excepciones específicas para tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), como haber tenido una visa canadiense en la última década o contar con una visa vigente de no inmigrante para Estados Unidos.

El resto de los países de Centroamérica y Sudamérica, como Colombia, Argentina, Perú o Ecuador, necesitan obligatoriamente una visa de residente temporal para visitar las sedes canadienses. Al igual que en el caso estadounidense, la demanda de citas suele aumentar ante eventos masivos, por lo que las autoridades recomiendan iniciar la gestión al menos un año antes del torneo.

Sedes y movilidad: Lo que el fanático debe saber

El Mundial se disputará en 16 ciudades, de las cuales 11 están en Estados Unidos y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver). México también es anfitrión con 3 sedes, pero para el público hispano, el ingreso a suelo mexicano suele ser más sencillo o no requiere visado dependiendo de los convenios bilaterales vigentes.

Es fundamental entender que poseer una entrada para un partido no garantiza la aprobación de un permiso de ingreso. Las autoridades migratorias de ambos países evalúan de forma independiente la solvencia económica, los lazos con el país de origen y la falta de antecedentes penales de cada solicitante.

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