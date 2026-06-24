Mundial 2026: Neymar hará su debut con Brasil

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Neymar Jr estará presente en el Mundial. La noticia fue confirmada de manera oficial durante la última conferencia de prensa de la selección brasileña. Carlo Ancelotti, actual director técnico del combinado nacional, ratificó que el delantero participará en el próximo encuentro frente a Escocia, marcando así su estreno absoluto en el torneo.

La incertidumbre sobre el estado físico del jugador terminó. Tras semanas de recuperación y trabajos diferenciados en el centro de entrenamiento, el cuerpo médico de Brasil dio el visto bueno para que el atacante se reincorpore al grupo. La presencia de Neymar es una pieza fundamental en el esquema táctico que pretende implementar el estratega italiano para esta cita mundialista.

La palabra de Carlo Ancelotti sobre el regreso

El entrenador de la Canarinha no dejó espacio para las especulaciones. Durante su contacto con los medios, Ancelotti fue enfático al señalar que el futbolista ha cumplido con cada una de las etapas del protocolo de recuperación. Según el estratega, la decisión de incluirlo en la alineación ante Escocia responde a una evolución positiva en sus sensaciones durante los últimos entrenamientos de alta intensidad.

El técnico italiano busca que el jugador recupere el ritmo competitivo necesario a medida que el torneo avance. La inclusión de Neymar no solo impacta en el aspecto ofensivo de Brasil, sino que también eleva la moral del plantel de cara a los compromisos de eliminación directa.

Expectativa máxima por el debut ante Escocia

El partido contra Escocia ha cobrado una relevancia especial. Los aficionados brasileños esperan ver nuevamente la dupla técnica y táctica que puede generar el atacante en el terreno de juego. Se estima que, al menos inicialmente, el jugador sume minutos significativos para evaluar su resistencia y adaptación al esquema que plantea el cuerpo técnico.

La plantilla brasileña se mantiene concentrada en este compromiso. Aunque el regreso de la estrella es el foco de atención, el equipo prioriza la obtención de los puntos necesarios para asegurar el liderato en su grupo.