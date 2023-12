Este viernes 1 de diciembre, el hipódromo Camarero de Puerto Rico tendrá su jornada de carreras número 193 de la temporada y en esta oportunidad, las pruebas serán en la noche, con un total de siete competencias que iniciarán a las 5:30 de la tarde y culminarán aproximadamente a las 8:25 p.m.

Las carreras nocturnas en Camarero, se denominan "Night At The Races" y estas se celebran una vez al mes. En la cuarta prueba de la noche se disputará un trofeo en celebración de un aniversario más de esta actividad que ha atraído no solo al público apostador sino de todas las edades, debido a los eventos que allí se efectúan durante la tanda hípica y posterior a ella.

El Trofeo Night at the Races es una prueba para hembras importadas de tres años y más edad en tiro de 1.200 metros con un premio por repartir de $6.000. La favorita de la prueba es Forge Ahead, una conducida por Jorge González con 50 kilos (111 libras), que viene de llegar segunda a medio cuerpo de Miss Aria el 12 de noviembre en 1.300 metros. Se cotiza 2-1 en el Morning Line.

La programación de carreras se puede obtener en la página oficial del hipódromo puertorriqueño y también el programa con los retrospectos (pasadas actuaciones).