Datos de Última Hora para Gulfstream Park 2-11-2023

El hipódromo de Gulfstream Park tendrá su primer sábado del Championship Meet este 2 de diciembre con un programa de once carreras. La partida de la primera será a las 1:10 de la tarde (hora de Venezuela) y en esta ocasión hay dos eventos selectivos para los dosañeros: el In Reality Stakes para los machos y el My Dear Stakes para las hembras.

En el In Reality Stakes, el potro Bentornato buscará ganar de manera simbólica la llamada Triple Corona de dosañeros en recorrido de 1.700 metros. El pupilo de José Francisco D'Angelo contará con Emisael Jaramillo en el sillín. Mientras que en la competencia para las potrancas, R Harper Rose, intentará de conservar su invicto con la guía de Edgard Zayas.

A continuación, te presentamos la mejor información para pasar por taquilla, con motivo de la jornada en Gulfstream Park. Recuerda que puedes ligar tu caballo favorito en este hipódromo y en las demás carreras internacionales en www.meridianobet.net.

Marcas:

1a) 4-8-3

2a) 4-2-5

3a) 4-5-7

4a) 7-1-10

5a) 2-5-3

6a) 2-7-12

7a) 2-1-6

8a) 5-8-4

9a) 9-6-1

10a) 5-1-7

11a) 7-6-12

Fijos:

5a) 2-Bentornato: Creemos que debe obtener la victoria en esta selectiva para seguir su racha

9a) 9-Me And Mr. C: A pesar del hándicap, nos resteamos con esta primera marca montada por Edgard Zayas.