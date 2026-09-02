El declive de una leyenda: Tiger Woods se declara culpable de conducción temeraria

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El legendario golfista Tiger Woods sufrió un nuevo y duro revés al declararse culpable de conducción temeraria. Tras un aparatoso accidente con vuelco ocurrido el pasado marzo en Florida, un juez dictaminó la suspensión de su licencia de conducir por los próximos cinco años. A sus 50 años, la estrella del deporte evitó el cargo inicial por conducir bajo los efectos de sustancias gracias a un acuerdo con la fiscalía.

El peso de la ley y el acuerdo judicial

Durante la audiencia en el condado de Marin, Woods se mostró parco en palabras al aceptar la reducción de los cargos. El fiscal estatal, Thomas Bakkedahl, defendió la decisión argumentando que los toxicólogos no hallaron pruebas concluyentes de intoxicación. Los expertos señalaron que el atleta simplemente había desarrollado una fuerte tolerancia "farmacológica" a sus medicamentos.

Además de la suspensión, el golfista aceptó una multa de 1.500 dólares por negarse a realizar exámenes adicionales tras el siniestro. El juez Darren Steele fue implacable en su advertencia final: “Si conduce por cualquier motivo, volverá inmediatamente a la cárcel”. Woods abandonó el tribunal en silencio, acompañado de su actual pareja, Vanessa Trump.

Los detalles del accidente en Florida

El incidente que desató esta batalla legal ocurrió cerca de su residencia en Jupiter Island, cuando su camioneta impactó contra un camión y volcó. Woods confesó a los agentes que se distrajo al mirar su teléfono y cambiar la emisora de radio. Aunque su vehículo causó daños por 5.000 dólares, afortunadamente nadie resultó herido en la colisión.

En el lugar del choque, la policía encontró dos pastillas para el dolor en sus bolsillos y notó signos de desorientación. Aunque el golfista superó la prueba de alcoholemia, su negativa a someterse a un examen de orina complicó su situación inicial. Este evento marca el cuarto accidente de tráfico de gravedad en su historial.

Una carrera marcada por las lesiones

Considerado uno de los atletas más influyentes de la historia, Woods ha experimentado un duro declive desde su épica victoria en el Masters de 2019. Su trayectoria se ha visto severamente truncada por múltiples cirugías de espalda y rodilla. Estos dolores crónicos lo llevaron a desarrollar una dependencia a los analgésicos recetados que ha mermado su calidad de vida.

Tras este último siniestro, el ganador de quince Grand Slams decidió alejarse temporalmente de los campos de golf, tal como lo hizo en 2009. Los registros judiciales revelaron que incluso abandonó los Estados Unidos para internarse en un centro de rehabilitación, buscando retomar el control de su salud integral.

Un regreso público con futuro incierto

El ícono del golf reapareció a finales de junio, cuando presentó los ambiciosos planes del PGA Tour para el calendario de 2028. A pesar de sus recientes escándalos legales, Woods mantiene intacto su peso ejecutivo como presidente del Comité de Competición Futura.

Durante esa aparición, el golfista se mantuvo estoico y evitó responder preguntas de la prensa sobre su situación judicial. Mientras cumple con su severa condena sin derecho a conducir, el mundo del deporte sigue a la expectativa sobre si esta leyenda tendrá la fuerza física y mental para volver a competir.