Así queda la Liguilla del Torneo Clausura de la Liga MX

Finalizó la fase regular de la Liga MX y están definidos los cuatro equipos que disputarán el Play-In y los seis clubes que avanzan directo.

América terminó como líder de la fase regular, Cruz Azul, Toluca, Rayados de Monterrey, Tigres UANL y Chivas de Guadalajara avanzan de forma directa.

León, FC Juárez, Santos Laguna, Mazatlán FC, Tijuana, Atlas, Atlético de San Luis y Puebla quedaron eliminados.

Los últimos dos cupos que se definirán por el Play-In quedan de la siguiente manera:

Pachuca vs. Pumas UNAM

Necaxa vs. Gallos Blancos de Querétaro

En ronda de Play-In, el ganador de la primera llave obtiene el boleto a Liguilla, mientras que el perdedor se deberá enfrentar al vencedor de la segunda para definir el pase.

¿Cómo quedan los duelos de la Liguilla de la Liga MX?

América vs. ganador de Play In (2)

Cruz Azul vs. ganador de Play In (1)

Toluca vs. Chivas de Guadalajara

Rayados de Monterrey vs. Tigres UANL

América queda primero y guarda jugadores pensando en Pachuca

América mejoró su marca a 10 victorias, cinco empates y sólo dos derrotas, para llegar a 35 puntos, dos más que el Cruz Azul, segundo, al vencer con un cuadro alternativo el viernes pasado por 1-2 al Puebla para asegurar cerrar todas las series de fase final como local

El brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas, guardó a sus mejores jugadores para visitar este martes al Pachuca en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Aún así se metió al casa del Puebla a ganarle con dos goles de Salvador Reyes, quien apenas jugó su sexto partido como titular en el certamen.

Las Águilas esperan rival en la primera ronda de la fase final, los cuartos de final, que saldrá entre el Pachuca, los Pumas UNAM, el Necaxa y los Gallos Blancos del Querétaro, séptimos, octavos, novenos y décimos, que jugarán una repesca esta semana.