¿Cábala? Este jugador del Real Madrid sería el amuleto del equipo en Champions League

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Bayern Múnich en el Allianz Arena. Para el viaje a Múnich ha decidido llevarse a un jugador, que aunque no puede ver minutos servirá como amuleto.

El conjunto español se llevó al joven Yeremy de León, el jugador de Puerto Rico del Castilla.

De León estuvo en los cuartos de final y viajó con el equipo para el duelo contra el Manchester City en el Etihad Stadium. Ahora, tras la clasificación en penales, Ancelotti y su cuerpo técnico han decidido llevarlo a Múnich.

El futbolista boricua no puede ver minutos debido a que no está en la lista de jugadores convocados, pero eso no le impide entrenar a la par de sus compañeros y estar desde el campo durante los encuentros.

El Real Madrid es uno de los mejores equipos de Europa, pero también sigue cábalas que podrían influir en su serie ante el Bayern Múnich y llegar a una final en Wembley en busca de la décimo quinta Champions League.

Los convocados de Real Madrid

La presencia de Thibaut Courtois por primera vez en la temporada en una convocatoria del Real Madrid, una vez superadas dos lesiones de rodilla, es la novedad junto al regreso de Ferland Mendy y Rodrygo Goes en una citación para la que Carlo Ancelotti se lleva a todo el equipo, incluido el lesionado David Alaba y el sancionado Dani Carvajal.

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa Arrizabalaga.

Defensas: Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Fran García.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Dani Ceballos, Luka Modric, Fede Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Vinícius Junior, Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Joselu Mato.