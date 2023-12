¡Lápiz y papel! Este es el calendario de la selección mexicana para el 2024

El 2023 fue una montaña rusa para la Selección absoluta de México, puesto que vio terminar el proceso del seleccionador argentino Diego Cocca, tras su fallido intento de clasificar a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023; sin embargo, la delegación mexicana vio empezar un proyecto totalmente nuevo bajo el mando de Jaime Lozano, quien acompañó a la selección en su última conquista de la Copa Oro.

Los dirigidos por “Jimmy” Lozano culminaron el 2023 con una controversial clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones y, de igual manera, a la fase de grupos de la Copa América 2024. El “Tri” remontó un 2-0 abajo en el marcador global ante su similar de Honduras, al consumar el mismo resultado a favor en el Estadio Azteca y superando por la vía de los penales a la “H”.

Sim embargo, el último encuentro de la selección mexicana en el 2023, previo a un 2024 que será crucial para la preparación de la próxima Copa del Mundo, culminó en derrota 3-2 ante su similar de Colombia.

¿Qué partidos tendrá la Selección Mexicana en 2024?

Hasta ahora, los dirigidos por Jaime Lozano tienen siete encuentros confirmados para el próximo año: dos de Concacaf Nations League, dos amistosos y tres de la fase de grupos de la Copa América.

En Nations League, la Selección tiene en calendario el Final Four, cuya semifinal lo enfrentará con Panamá, el próximo 21 de marzo, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Gane o pierda, el equipo de Jaime Lozano disputará un segundo cotejo: ya sea la final o el duelo por el tercer lugar.

Después, la Selección Mexicana ensayará para la Copa América con dos rivales de alta jerarquía: Uruguay y Brasil. Los partidos serán el 5 y 8 de junio, respectivamente, en sedes por definir. A partir del 22 de junio, ‘El Tri’ comenzará su camino en la Copa América: primero, ante Jamaica, en Houston; después, contra Venezuela, en Los Ángeles; y finalmente, con Ecuador, en Phoenix.

¿México contra un club sudamericano?

Según indica la cadena mexicana “TUDN”, la selección absoluta de México comenzará el año midiendo fuerzas ante un club sudamericano. El enfrentamiento sería en San Luis Potosí, en algún día de enero.

Asimismo, el “Tricolor” tendría un tour por el viejo continente para los últimos meses del año, en los que reportes no confirmados apuntan a un partido de preparación contra España en la recta final del año. En añadido, es posible que entre octubre y noviembre Jaime Lozano y sus pupilos vuelvan a contender en la edición 2024-2025 de la Concacaf Nations League; no obstante, la Confederacion aún no ha hecho público el calendario.