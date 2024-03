Esto fue lo que dijo Jaime Lozano tras la derrota de México ante Estados Unidos en la Nations League (+Video)

El pasado domingo 24 de marzo se celebró la final de la edición 2023-2024 de la CONCACAF Nations League, en la que la selección de los Estados Unidos midió fuerzas ante su similar de México en el partido decisivo. De esta manera, el combinado de las “Barras y las Estrellas” derrotó a la delegación azteca por 2-0, y levantó su tercer título en la historia de la competición.

El director técnico de la selección mexicana, Jaime “Jimmy” Lozano, compareció ante la prensa luego de haber finalizado el partido en el AT&T Stadium de Houston. El seleccionador mexicano admitió estar enojado por el desenlace del encuentro, además de reconocer que no sabe si su proyecto queda “bien parado” para la venidera edición de la Copa América 2024.

Declaraciones de Jaime Lozano luego de la derrota

"¿Cómo queda el proyecto? Lo sabremos próximamente, ¿Cómo estoy? Tranquilo no, no puedes estar tranquilo después de una Final, molesto y pensativo, son las emociones que tengo en este momento, de estabilidad, esperemos que analicemos lo que ha pasado, las cosas que nos hicieron bien y las que no se hicieron bien, buscar mejorarlas inmediatamente, tenemos un torneo importante", sentenció Jimmy.

"Creo que esperamos cosas inmediatas, hay mucha frustración de todos, de la gente, por no haber podido mostrar otra cara, en el segundo tiempo se puso algo que no se puso en el primero, nos alcanzó quizás para empujar a Estados Unidos hacia su área, pero no lo sé, has respondido lo que pienso, quiero dejar cimientos fuertes, dejar una cultura de trabajo que no que fuera mala, pero mejor de lo que encontré aquí", culminó.

De igual manera, uno de los puntos más controversiales en la “Final Four” de la pasa edición de la Nations League fue mantener a jugadores como Santiago Giménez y Orbelín Pineda en el banquillo.

"Es un partido importante, y lo sé, el partido anterior tampoco inició y no se hablaba de esto, ahora sí, el resultado condiciona la opinión, así ha sido siempre, Orbe entró e hizo un partido maravillosamente bien, hizo un gol y hoy nos dio muchas cosas, mi responsabilidad es tomar decisiones, platiqué con ellos, podíamos hacer un buen primer tiempo y luego hacer modificaciones, lo sé, si el resultado hubiera sido otro, estaríamos hablando de otra cosa", explicó Lozano.