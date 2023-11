Bombazo: ¡Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán una última vez con sus actuales equipos!

Lo que parecía casi imposible ahora se hará realidad, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a enfrentarse en un campo de fútbol pese a que ambos jugadores actualmente juegan en continentes totalmente opuestos, mientras que uno juega en Norteamérica el otro lo hace en Asia, pero eso no será impedimento para que choquen por enésima vez en un partido histórico.

En las últimas horas salió el anuncio oficial del partido entre el Inter Miami y el Al-Nassr, quienes se enfrentarán en el año 2024 y tendrá por nombre The Last Dance (El último baile), encuentro que servirá como escenario para que Messi y Cristiano Ronaldo tengan la oportunidad de jugar el uno frente al otro, algo que muy pocos pensaban que podía volver a suceder, pero ahora es una realidad gracias a la Riyad Season Cup, torneo no oficial al que fue invitado el equipo de la MLS.

Periodistas como Luis Omar Tapia y Juan Pablo Varsky compartieron la información en sus redes sociales y los fanáticos de ambos jugadores no tardaron en viralizar la noticia, pues se trata de los dos jugadores más populares del mundo, pese a que ambos se encuentran en la recta final de sus respectivas carreras.