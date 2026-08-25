Universidad del Perreo: Wisin promete llevar el reggaetón a otro nivel

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Wisin sorprendió nuevamente a sus seguidores con la expansión de la Universidad del Perreo, una propuesta que ahora también da nombre a su próximo proyecto musical.

El intérprete puertorriqueño, conocido como ‘El Sobreviviente’, anunció que su más reciente creación no se quedará únicamente como una propuesta cultural, sino que también será el concepto central de su próximo disco.

El importante anuncio de Wisin

Juan Luis Morera, nombre de pila del cantante, hizo el anuncio después de la respuesta que recibió la iniciativa. Según explicó, el interés de quienes quieren formar parte de este movimiento lo llevó a dar el siguiente paso y convertir la idea en un proyecto musical.

El cantante informó que el material de estudio ya está terminado y que sus seguidores podrán comenzar a reservarlo antes de su estreno.

El álbum “Universidad del Perreo” llegará al público el 3 de septiembre, mientras que el presave fue habilitado desde las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico, del 24 de agosto.

“Como decano”, Wisin presentó el anuncio utilizando el mismo lenguaje que ha empleado para darle identidad a esta nueva etapa de su carrera.

La propuesta llega después de que el artista anunciara el pasado 18 de agosto la creación de la Universidad del Perreo (UDP), una institución concebida para estudiar, preservar y difundir la historia del género.

Una universidad para defender la historia del reggaetón

El cantante ha explicado que, después de más de tres décadas de trayectoria, siente la responsabilidad de proteger el legado de un movimiento que comenzó en las calles de Puerto Rico y terminó conquistando escenarios internacionales.

La Universidad del Perreo busca precisamente darle al reggaetón el reconocimiento y el respeto que, a juicio del artista, merece dentro de la cultura musical.

El proyecto también pretende recordar la transformación que experimentó el género, que en sus primeros años enfrentó censura y cuestionamientos antes de convertirse en un fenómeno mundial.