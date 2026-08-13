Travis Barker revela por qué habló hasta ahora del aborto de Kourtney Kardashian

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Durante años, Travis Barker y Kourtney Kardashian guardaron en privado uno de los episodios más dolorosos que vivieron como pareja. Ahora, cinco años después de la pérdida, el músico decidió contar qué los llevó a hablar públicamente del aborto espontáneo que sufrió Kourtney en 2021.

La revelación forma parte de “Travis Barker: Louder Than Fear”, el documental que recorre la vida del baterista de Blink-182 y que se estrena este 13 de agosto de 2026 en Disney+.

La producción no solo aborda el accidente aéreo que casi le cuesta la vida en 2008, sino también algunos de los momentos más íntimos de su relación con Kourtney y de su camino hacia la paternidad.

Travis Barker explica por qué decidió contar la pérdida

En medio de la promoción del documental, Barker explicó en una entrevista con el podcast “Popcast”, de The New York Times, que la decisión de hablar sobre aquella experiencia estuvo relacionada principalmente con la posibilidad de que su historia pudiera ayudar a otras personas.

El baterista considera que cuando una experiencia personal puede hacer que alguien se sienta identificado o acompañado, existe una razón para compartirla.

En este caso, su historia junto a Kourtney incluye no solamente la pérdida de su embarazo, sino también tratamientos de fecundación in vitro que no funcionaron y, finalmente, la llegada natural de su hijo Rocky Thirteen.

“Mucha gente puede identificarse”, explicó Barker al referirse a este recorrido, dejando claro que no buscaban convertir aquel momento íntimo en un espectáculo, sino mostrar una experiencia que otras parejas también pueden haber atravesado.

Según explicó, el formato del documental fue determinante. A diferencia de un programa construido alrededor de la vida cotidiana de la familia, “Louder Than Fear” se desarrolló mediante entrevistas en las que el músico podía profundizar en determinados episodios de su vida.

Barker contó que durante las conversaciones del documental surgían preguntas que permitían ampliar determinados temas. Así terminó apareciendo una historia que, hasta entonces, prácticamente nadie conocía públicamente.

“Yo digo algo y ellos me responden: ‘Ah, bueno, cuéntanos más sobre eso’”, explicó el músico al describir la dinámica de las entrevistas. De esa manera, el tema terminó formando parte de la producción sin que inicialmente fuera algo que hubieran anunciado.

Kourtney Kardashian estaba esperando una niña

Uno de los detalles más conmovedores que la pareja decidió compartir por primera vez es que el embarazo perdido en 2021 era de una niña.

Kourtney y Travis ya habían comunicado la noticia a sus familiares y personas cercanas, e incluso habían elegido el nombre que querían para su hija: Tulip. Sin embargo, cuando la empresaria tenía tres meses de embarazo, los médicos descubrieron que el corazón del bebé había dejado de latir.

La pérdida ocurrió aproximadamente seis meses después de que Kourtney y Travis comenzaran su relación, convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de los primeros años de su historia de amor.

La pareja decidió mantener aquella experiencia lejos de los reflectores y no la había contado públicamente con ese nivel de detalle, ni siquiera en “The Kardashians”, el reality familiar que ha documentado buena parte de la vida de Kourtney.

Después de aquella pérdida, la pareja recurrió a tratamientos de fecundación in vitro, un proceso que tampoco tuvo el resultado que esperaban. Kourtney habló públicamente sobre las dificultades de este procedimiento durante el reality, incluyendo el impacto emocional que tuvo para ella.

En mayo de 2023, la empresaria explicó que la congelación de óvulos no representaba una garantía de poder tener un bebé y reconoció que todo el proceso también había afectado su bienestar emocional.

Finalmente, la pareja consiguió convertirse en padres de manera natural. Rocky Thirteen nació en noviembre de 2023, convirtiéndose en el primer hijo que Kourtney y Travis tienen juntos.