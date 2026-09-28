Tini Stoessel y Lali sorprendieron con un beso en la boca en pleno show

Después de tanto tiempo que los fans pedían una colaboración en conjunto, las argentinas Tini Stoessel y Lali Espósito decidieron hacerle caso a su público y no solo dieron un junte increíble, sino algo más que quedó grabado en la mente de todos.

Recientemente, las artistas compartieron escenario por primera vez durante el concierto que Lali ofreció el pasado 26 de septiembre en el Estadio River Plate, en Argentina, y protagonizaron una presentación que se convirtió en la más comentada del fin de semana.

Tini y Lali recrearon un momento icónico de Madonna

Vestidas de novia, ambas aparecieron sobre la tarima para interpretar “Like a Virgin”, el clásico de Madonna. Pero, eso no fue todo, pues, Lali y Tini hicieron referencia a la recordada presentación que ‘La Reina del Pop’ protagonizó en los VMA’s 2006 junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

Después de la presentación, Marilina Bertoldi se sumó al escenario para acompañarlas en “1Amor”, tema de Lali. Fue entonces cuando las tres artistas se dieron un beso en la boca como parte del performance, momento que desató la locura del público.

El gesto también funcionó como un guiño al conocido “Chape Tour” de Lali, una dinámica que se convirtió en uno de los momentos característicos de sus conciertos.

La emoción de Tini después del show

Más allá de este sorpresivo beso, el encuentro fue muy especial para la prometida de Rodrigo de Paul. La cantante reconoció que estaba profundamente emocionada por compartir ese momento con su colega y recordó que la había visto crecer desde sus primeros años en la industria.

Lali, por su parte, destacó el recorrido que ambas han realizado desde que eran niñas hasta convertirse en figuras consolidadas. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó durante el concierto.

Después de la presentación, Tini también compartió fotografías y videos en sus redes sociales para recordar la noche y aseguró que el momento tuvo para ella un significado “hermoso y profundo”.