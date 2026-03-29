Tiger Woods, otra vez en problemas: así salió de prisión tras el caos en Florida

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El legendario golfista, Tiger Woods, volvió a acaparar la atención mundial tras su reciente salida de prisión en Florida, un episodio que vuelve a poner en entredicho su estabilidad personal y profesional.

Las primeras imágenes difundidas después de su liberación muestran a Tiger visiblemente afectado, en lo que muchos ya consideran uno de los momentos más complejos de su vida fuera de los campos de golf.

El deportista pasó alrededor de ocho horas detenido después de protagonizar un accidente de tráfico que terminó con su vehículo volcado.

Accidente de Woods / AP

El accidente que complicó a Tiger Woods

El incidente ocurrió en la exclusiva zona de Jupiter Island, en Florida, cuando Woods intentó adelantar a un camión en una carretera de dos carriles. La maniobra, realizada a gran velocidad, terminó con el impacto contra el remolque del vehículo y el posterior vuelco de su todoterreno.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el golfista no sufrió heridas graves. Sin embargo, las autoridades detectaron signos de deterioro en su comportamiento, lo que derivó en su arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos de alguna sustancia.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que Woods dio negativo en la prueba de alcoholemia. Aun así, la policía mantuvo los cargos debido a su negativa a someterse a un análisis de orina, lo que en la legislación de Florida constituye una infracción adicional.

Las autoridades sostienen que el deportista presentaba signos compatibles con el consumo de medicamentos u otras sustancias, aunque no se encontraron evidencias claras en el vehículo.

Accidente de Woods / Cortesía

Las primeras imágenes tras su liberación

Una vez cumplido el tiempo mínimo de detención exigido por la ley estatal, el estadounidense fue puesto en libertad bajo fianza. Poco después, comenzaron a circular las primeras imágenes de su salida, que rápidamente se viralizaron en redes y medios internacionales.

Tiger Woods / Chris Gordon

En ellas se aprecia a un Woods serio, reservado y aparentemente afectado, alejándose del foco mediático tras un nuevo episodio que golpea su ya frágil imagen pública.

Tiger Woods / Getty Images

Este no es el primer incidente de este tipo en la vida del golfista. En 2017 fue detenido en circunstancias similares, también relacionadas con el consumo de medicamentos, y en 2021 sufrió un grave accidente que puso en riesgo su carrera deportiva.